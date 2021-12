Een ding heeft de coronapersconferentie van dinsdag wel duidelijk gemaakt: de regering maakt zich grote zorgen over de opmars van de omikronvariant. De ontwikkelingen in het nabije buitenland geven daar ook alle reden toe. De snelheid waarmee het virus zich door Denemarken verspreidt, is zeer zorgwekkend. Wat als deze vloedgolf straks over Nederland spoelt?