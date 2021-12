Modeconcerns verkopen meer kleding dan voor de coronacrisis

Wereldwijd is er zo veel behoefte om nieuwe kleding te kopen, dat grote modeconcerns weer evenveel of meer verkopen dan voor de coronacrisis. Inditex, het Spaanse moederbedrijf van ketens als Zara en Bershka, verkocht in het afgelopen kwartaal 10 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. H&M meldde dat de omzet van september tot en met november op hetzelfde niveau lag als twee jaar eerder, toen er nog geen sprake was van een pandemie en lockdowns.