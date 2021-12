ASML voert AEX-index aan, beleggers in afwachting rentebesluiten

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een kleine winst aan de handelsdag begonnen. De graadmeter werd vooruitgeholpen door de winst van zwaargewicht ASML. De chipmachinemaker won in de vroege handel 2,8 procent. Ook chiptoeleverancier ASMI (plus 2,3 procent) stond bij de koplopers. Beleggers zijn in afwachting van de rentebesluiten van centrale banken, te beginnen met die van de Federal Reserve in de Verenigde Staten later op woensdag. De vraag is vooral of de Fed zijn coronasteunmaatregelen sneller zal gaan afbouwen.