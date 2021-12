Burgemeesters houden rekening met nog strengere maatregelen

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad houden er ernstig rekening mee dat het kabinet volgende week al met nog strengere maatregelen zal komen om de Omikron-variant van het coronavirus de kop in te drukken. Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen, hebben de beleidsmakers van het opduiken van de deltavariant geleerd dat je niet te lang moet wachten met maatregelen. „Ook al is dat niet wat we willen horen met z’n allen”, aldus Bruls. Hoe strengere maatregelen er dan uit moeten zien kon hij dinsdag nog niet zeggen.