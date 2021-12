Defence for Children maakt zich grote zorgen over de aangekondigde vervroegde sluiting van basisscholen. „We erkennen de mogelijke gevaren van de Omikron-variant en begrijpen de noodzaak voor strengere maatregelen. Maar het sluiten van de scholen is een drastische maatregel en zou alleen in het uiterste geval mogen worden gebruikt”, stelt de kinderrechtenorganisatie.