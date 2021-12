Een bestuurder van een bestelbus is aangehouden nadat hij eerder was doorgereden na een botsing met ongeveer acht fietsers, meldt de politie. De aanrijding gebeurde zondag aan het einde van de middag aan de Voorburggracht in Oudkarspel. Vijf fietsers moesten vanwege hun verwondingen naar het ziekenhuis, twee van hen zijn zwaargewond geraakt.