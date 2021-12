Cryptomunten hebben geen voordelen voor de samenleving of de economie. Dat zei Fabio Panetta, bestuurder van de Europese Centrale Bank (ECB), tijdens een toespraak in Rome. Volgens hem worden digitale valuta niet gebruikt voor betalingen in het dagelijks leven, financieren ze geen investeringen en spelen ze geen rol bij het bestrijden van klimaatverandering.