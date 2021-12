OM vermoedt dat Samir A. explosieven vroeg aan IS-politiechef

Voormalig Hofstadgroep-lid Samir A. wordt er door het Openbaar Ministerie (OM) van verdacht dat hij terreurorganisatie IS heeft gevraagd om explosieven of wapens voor een aanslag in Nederland. Dat bleek vrijdagochtend bij de start van de rechtszaak tegen A. (35) in de rechtbank van Rotterdam. De Rotterdammer staat samen met drie andere mannen terecht, omdat zij volgens het OM met behulp van een zogeheten hawalabankier geld hebben ingezameld voor vrouwen en kinderen in voormalig IS-gebied om weg te komen uit kampen.