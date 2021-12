Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Tuisbezorgd, is donderdag onderaan geëindigd in de AEX. De Europese Commissie onthulde een pakket aan strengere regels waaraan bedrijven uit de zogeheten platformeconomie moeten voldoen, waarna ook andere maaltijdbezorgers aan waarde verloren. Beleggers leken verder minder geneigd om risico te nemen en chipbedrijven als ASMI en ASML verloren aan waarde.