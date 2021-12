Jongens die omkwamen door aanrijding met ambulance reden te hard

De drie jonge jongens die in Helmond op 14 november omkwamen door een aanrijding met een ambulance, reden te hard. Ook zijn bij en in de auto lachgas en ballonnen gevonden. De politie zegt dat „er bevindingen zijn die wijzen op het gebruik van lachgas”, maar stelt dat niet met zekerheid is te stellen dat de bestuurder, die geen rijbewijs had, ten tijde van het ongeval lachgas had gebruikt en of dit mede heeft geleid tot het ongeval.