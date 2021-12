NAVO staat machteloos bij Russische invasie van Oekraïne

Sinds enkele weken ligt er een grote Russische troepenmacht aan de grens met Oekraïne. Al die tijd vragen Oekraïne en de NAVO zich af of het komt tot een invasie. En als die al plaatsvindt gaat het de Russische president Vladimir Poetin dan alleen om Donetsk en Loegansk, de gebieden die sinds 2015 in handen zijn van de Russische rebellen? Wil de Russische heerser een corridor naar de Krim, het schiereiland dat hij in 2014 van Oekraïne inpikte? Of heeft hij zijn oog laten vallen op heel Oekraïne?