„Ik mis in deze adventsweken de concerten”, zegt Mariska de Ruiter (41), die in boekhandel Blijmare op zoek is naar een dagboek voor het nieuwe jaar. De activiteiten van haar koor liggen stil. Ze verzint van alles om toch te kunnen zingen en luisteren: een cd aanzetten, achter het keyboard kruipen en met bekenden in een lege kerk naar het orgelspel van een vriend luisteren. „Ogen dicht en genieten maar.”