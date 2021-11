Seance bij kindergraven was ‘van zes individuen’

De gemeente Amersfoort zegt geen informatie te kunnen geven over de groep mensen die op 11 september een seance-achtige bijeenkomst zou hebben gehouden bij kindergraven op begraafplaats Rusthof in die stad. De ouders van twee overleden kinderen willen graag meer duidelijkheid over de inhoud van de seance. Dit omdat de vrouw van het stel psychisch lijdt onder het gegeven dat de paranormale groep wellicht contact heeft gezocht of gehad met een van haar dode kinderen.