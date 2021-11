Veel minder tijd voor wetenschappelijk onderzoek door Covid

Veel wetenschappers, namelijk 40 procent van alle academici, hebben de tijd die ze konden besteden aan onderzoek tijdens de eerste lockdownperiode door corona aanzienlijk zien dalen. Wetenschappers met jonge kinderen meldden zelfs een verlies aan onderzoekstijd dat twee keer zo groot was als dat van academici zonder thuiswonende kinderen. De jonge moeders onder de academici hadden het meeste last van tijdverlies. Dat kan de voortgang van het onderzoek en de eigen toekomst in de academische wereld schaden.