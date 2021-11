De aandelenbeurzen in New York toonden maandag net als elders in de wereld weer wat herstel na de koersval op vrijdag. De Amerikaanse markten waren op Black Friday slechts een halve dag open en verloren ruim 2 procent na de ontdekking van de nieuwe coronavariant Omikron. Vooral de aandelen van de luchtvaartbedrijven en oliemaatschappijen, die vrijdag rake klappen kregen, werden weer opgepikt.