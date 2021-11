Kroongetuige liquidatieproces Taghi mag veel vragen openlaten

Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi, mag een groot aantal vragen van advocaten in het proces onbeantwoord laten. Dat heeft de rechtbank maandag bepaald. Het gaat onder meer om een reeks vragen over afspraken die B. met justitie heeft gemaakt over beschermingsmaatregelen. Daarnaast waren er tal van vragen over mogelijke chantage, omkoping of afpersing door B. terwijl hij al vastzat.