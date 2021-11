Het leven van Leo Bremen (52) gaat, zacht uitgedrukt, niet over rozen. Hij geniet van zijn werk als bode in de Tweede Kamer, maar zijn gezondheid is broos. Soms bezwijkt hij bijna onder de last van de zorg voor zijn gezin. „God beloofde mij echter te helpen. En Hij dóét het, op Zijn eigen wonderlijke wijze. Hij sprak: Wie volhardt tot het einde zal zalig worden. En: Jij moet mijn getuige zijn, ook in Den Haag. Onvoorstelbaar, toch?”