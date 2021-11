Beveiligers en politie bewaken het hotel in de regio Kennemerland waar positief geteste reizigers uit Zuid-Afrika in isolatie zitten. In het hotel zien particuliere beveiligers erop toe dat de gasten die in isolatie moeten blijven zich daar ook aan houden, zegt een woordvoerster van Marianne Schuurmans, voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland en burgemeester van Haarlemmermeer.