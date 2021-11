Reizigers die de afgelopen dagen terugkeerden uit Zuid-Afrika, positief zijn getest op corona en in een isolatie-hotel zijn ondergebracht, zitten daar verplicht. Het hotel in de regio Kennemerland wordt ook bewaakt. „De isolatie werkt op vrijwillige basis”, aldus een woordvoerder van de GGD Kennemerland zondag. „Maar wanneer dat niet houdbaar blijft, kan besloten worden over te gaan op gedwongen isolatie.”