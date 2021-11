Bij afscheid nemen hoort gemis. Dat beseft de vertrekkende Duitse bondskanselier Angela Merkel maar al te goed. Ze steekt niet onder stoelen of banken dat ze haar bevriende Europese collega, de Franse president Emmanuel Macron, gaat missen. Of de vele gesprekken over EU-beleid. „Ik zal die discussies zeker missen”, geeft ze aan.