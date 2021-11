Frankrijk heeft een vijfde verdachte opgepakt in verband met het drama in het Kanaal waarbij woensdag zeker 27 mensen om het leven kwamen. De eerste vier verdachten werden woensdag al opgepakt op verdenking van mensensmokkel, moord en deelname aan georganiseerde misdaad. Voor zover bekend zijn twee mensen levend uit het water gehaald, zij verkeren in levensgevaar.