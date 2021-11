Klimaatgezant: wetenschap heeft gewonnen in Glasgow

Klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme vindt dat „de wetenschap heeft gewonnen” op de klimaattop in Glasgow. „Niemand trekt de klimaatwetenschap nog in twijfel”, zei hij tijdens een bijeenkomst over het vergroenen van exportsteun. Hij wees er bijvoorbeeld op dat alle landen nu hebben erkend dat het belangrijk is om de opwarming te beperken tot 1,5 graad en niet te laten stijgen tot 2 graden. Volgens de diplomaat heerste op de COP26 „het gevoel van urgentie”, al was het ambitieniveau wat hem betreft nog niet hoog genoeg.