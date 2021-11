De curator van het in 2018 failliet gegane energiebedrijf Flexenergie heeft vragen over de rol van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij het bankroet van het bedrijf. Ook de Consumentenbond, die via collectieve inkoop duizenden klanten leverde aan het bedrijf dat er al slecht voorstond, krijgt er van langs in het nieuwste faillissementsrapport.