De ecologie in het Markermeer en het IJmeer is nog lang niet op orde. Sinds de aanleg van de Marker Wadden is de situatie wel verbeterd, maar niet zo veel als werd verwacht. Het aantal visetende vogels is sinds 2017 achteruitgegaan en er is sprake van zeer eenzijdige plantengroei in het water. Er ligt nog een forse opgave, voordat de natuurdoelen in de meren gehaald worden.