De AEX-index in Amsterdam is maandag met een min gesloten. Zwaargewichten Philips en Adyen werden lager gezet en trokken de beursgraadmeter mee naar beneden. KPN stond juist stevig hoger vanwege het nieuws dat de investeerder KKR interesse heeft om Telecom Italia over te nemen voor bijna 11 miljard euro. Door heel Europa werden telecombedrijven hoger gezet.