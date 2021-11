Frankrijk belooft zijn vissers te blijven steunen nu gesprekken met het Verenigd Koninkrijk over af te geven visvergunningen na de brexit zich voortslepen. Volgens een woordvoerder van de Franse regering is steun noodzakelijk zolang er geen duidelijkheid is over de licenties. De Fransen zijn ontevreden dat het Verenigd Koninkrijk weinig vergunningen geeft waarmee Franse vissers in Britse wateren mogen vissen.