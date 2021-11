„Ik heb gisteren geen bedreiging gehoord”, twitterde donderdag PVV-leider Wilders. En gelijk had hij. Natuurlijk was het onkies, onverstandig en een armetierig zwaktebod van Forum-Kamerlid Van Houwelingen om woensdag, sprekend over hoe overheden de coronapandemie bestrijden, zijn D66-collega Sjoerdsma zó aan te vallen. „Uw tijd komt nog wel”, beet de FVD’er zijn opponent toe: „En er komen tribunalen.”