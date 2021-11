Advocaat: Excuses goed, maar cliënten staan nog met lege handen

Advocaat Eva Gonzáles-Pérez, die veel slachtoffer van de toeslagenaffaire in de kinderopvang bijstaat, noemt de excuses vrijdag van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State erkenning voor de burgers. „Het is goed dat de raad kritisch zelfonderzoek heeft gedaan, maar tegelijkertijd staan mijn cliënten nog met lege handen. Bovendien zijn de procedures waarmee ouders te maken hebben wederom op wantrouwen gebaseerd”, zei ze in een reactie tegen het ANP.