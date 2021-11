Burgemeesters en gemeenten willen dat er de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod gaat gelden. Het Veiligheidsberaad pleit daarvoor in een brief die donderdagavond is verzonden aan demissionair veiligheidsminister Ferd Grapperhaus. De partijen willen zowel een verbod op de verkoop als op het afsteken van vuurwerk.