Het Waterschap Limburg schakelt drie combinaties van ingenieursbureaus in voor het voorkomen van nieuwe wateroverlast in Limburg. De provincie had in juli te maken met forse overstromingen met als gevolg veel schade en menselijk leed. Voor in totaal zestien plekken in de Noordelijke Maasvallei tussen Nieuw Bergen en Roermond gaan de ingenieurs aan het werk om de waterkeringen te versterken.