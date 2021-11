De exclusieve beurs Masters EXPO opent donderdag in de RAI Amsterdam. Door de aangescherpte coronamaatregelen heeft de organisatie de openingstijden aangepast, waardoor de beurs om dagelijks om 18.00 uur de deuren sluit. De VIP Night, die zaterdagavond zou plaatsvinden, is om die reden veranderd in VIP Day. Ook zijn de gangpaden extra breed gemaakt en wie wat wil eten of drinken mag dat niet staand doen, maar alleen zittend.