Radboud Universiteit neemt duurzaamheid op in alle studies

Studenten aan de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgen voortaan allemaal het vak duurzaamheid als onderdeel van hun opleiding, of dat nou rechten is of microbiologie. „De klimaatcrisis is een complex, wereldwijd probleem. Daarom hebben we de keuze gemaakt om alle studenten vanuit hun eigen discipline na te laten denken over dit probleem. Alle kennis en onderzoek draagt bij aan de oplossing en beter zicht op problemen”, zegt universiteitstopman Daniël Wigboldus.