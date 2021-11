Weer een feelgoodroman van Karen Kingsbury

Met meer dan vijftig romans op haar naam staat Karen Kingsbury bekend als ”#1 New York Times Bestselling Novellist”. Van haar boeken zijn meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht; verschillende zijn verfilmd en daarnaast heeft ze haar eigen pop-upstore, waar Kingsbury-producten worden verkocht. Niet alleen in Amerika is ze razendpopulair, ook in Nederland vinden haar romans gretig aftrek. Ze zijn voorspelbaar, romantisch en evangelisch, lezen makkelijk weg en lopen meestal goed af.