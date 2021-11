Weinig hoop dat 1,5 graad in Glasgow echt wordt veiliggesteld

Nu de klimaattop in Glasgow zijn slotakkoord nadert, kijken de betrokkenen heel uiteenlopend naar de voorlopige resultaten en de eindverklaring die in de maak is. De milieubeweging is zeer ontevreden over de stand van zaken. Eurocommissaris Frans Timmermans blijft ook hameren op een hoger ambitieniveau. Hij toonde zich woensdag wel positief over de „duidelijke intentie om het gat naar 1,5 graad binnen een jaar te dichten”. Dat is volgens hem „extreem belangrijk”.