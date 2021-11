Adviesraden: Maak verhaal slavernijmuseum vanaf begin breder

Vertel in het toekomstige museum over het Nederlandse slavernijverleden ook direct de geschiedenis van de voormalige VOC-gebieden. Dat adviseren de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad. „Het verhaal van de trans-Atlantische slavernij (inclusief West-Afrika) kan niet verteld en begrepen worden zonder daar ook de Nederlandse geschiedenis van slavernij in de Indische Oceaan (inclusief Oost- en Zuid-Afrika) en Indonesische archipel bij te betrekken”, staat in een advies aan demissionair minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en het Amsterdamse stadsbestuur.