Londen dreigt alle EU-vissers met controles lastig te vallen

De Britse regering dreigt het in een visserijconflict met Frankrijk alle vissers uit de hele Europese Unie lastig te maken. Londen waarschuwt dat er „rigoureuze controles” komen op vissersboten uit de hele EU in Britse wateren, wanneer Frankrijk sancties instelt in het huidige conflict. De Britse regering beschouwt de sancties waar Parijs mee dreigt en die 2 november zouden ingaan, als in strijd met de afspraken die de Europese Unie met de Britten heeft gemaakt over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.