De verwachtingen zijn hooggespannen, maar succes is niet gegarandeerd op de klimaattop in Glasgow die zondag begint. Wereldleiders staan voor de taak om afspraken te maken die de opwarming van de aarde beperken. Een belangrijke vraag is of het gaat lukken het meest ambitieuze klimaatdoel uit het akkoord van Parijs, een maximale opwarming van 1,5 graad ten opzichte van pre-industriële tijden, in zicht te houden.