Olie- en gasconcern Shell wil dat de uitstoot van zijn eigen activiteiten in 2030 met 50 procent is verlaagd in vergelijking met het niveau van 2016. Dat meldde het bedrijf bij de cijfers over het derde kwartaal. Daarmee voert Shell zijn inspanningen om de uitstoot tegen te gaan verder op. Eerder werd voor 2030 gemikt op een verlaging met 20 procent.