Tesla stapt over op goedkopere accu’s vanwege de hoge prijzen voor grondstoffen die gebruikt worden in de reguliere accu’s, aldus de fabrikant van elektrische auto’s bij de presentatie van de kwartaalcijfers. In plaats van accu’s van nikkel en kobalt gaat Tesla zogeheten LFP-accu’s gebruiken voor de goedkopere Tesla-modellen. Deze lithium-ijzer-fosfaatbatterijen zijn goedkoper en stabieler dan andere alternatieven.