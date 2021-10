De 38-jarige Ralph K. is vrijdag door de rechtbank vrijgesproken van het beramen van een terreuraanslag op een test- en vaccinatielocatie in Den Helder. Tegen de inwoner van de stad had de officier van justitie een gevangenisstraf van 2,5 jaar geëist. Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten in hoger beroep te gaan.