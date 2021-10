Het Verenigd Koninkrijk gaat de regels voor buitenlandse chauffeurs uit de Europese Unie verder versoepelen. Zij mogen straks een onbeperkt aantal ritten uitvoeren in een periode van twee weken na aankomst. Nu nog geldt een maximum van twee ritten in zeven dagen na aankomst. Met de versoepeling willen de Britten onder meer voorkomen dat er straks niet voldoende kerstvoorraad is.