Een getuige in de omvangrijke liquidatiezaak rond motorclub Caloh Wagoh mag vrijdag afgeschermd worden van het publiek. Hij zal in de getuigebox plaatsnemen in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp en is daar alleen voor de medeverdachten en hun advocaten zichtbaar. Pers en publiek kunnen hem niet zien. Dat heeft de rechtbank donderdag beslist, na een verzoek van het Openbaar Ministerie.