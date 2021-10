Onderzoek: Coronabewijs in 1 op de 3 gevallen niet gecheckt

De QR-code, het coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca en bij evenementen, wordt in een op de drie gevallen niet gecheckt door het personeel. Vooral in de kantines van amateursportclubs wordt er vaak niet gecontroleerd. In bioscopen, theaters, concertzalen en in stadions meestal wel (minstens 82 procent). In cafés en restaurants zijn de verschillen groot. Ruim de helft van de horecagasten werd gecheckt, een vijfde tot een kwart helemaal niet.