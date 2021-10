Het waarschuwingsniveau van Nederland gaat omhoog op de coronakaart van Europa. Limburg gaat donderdag vrijwel zeker van oranje naar rood, als eerste provincie. Rood is het een na hoogste niveau dat er is. Utrecht is nog maar een paar gevallen verwijderd van die grens. En als meer dan 4 procent van alle testen positief is, gaat de rest van het land ook naar rood.