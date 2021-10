Bij een aanval met een pijl en boog in de Zuid-Noorse stad Kongsberg zijn zeker vijf doden gevallen, meldt de Noorse politie. Twee anderen raakten gewond. Volgens Noorse media werd een agent in zijn rug geschoten. De verdachte schutter is aangehouden en de autoriteiten gaan ervan uit dat die persoon alleen handelde en geen andere wapens gebruikte.