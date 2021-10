Er komt toch geld beschikbaar om ook na dit jaar drugstesten af te kunnen nemen bij deelnemers aan het verkeer. Dat schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Even dreigde er geen budget te zijn om bloedonderzoek te doen bij verkeersdeelnemers van wie de politie op basis van een speekseltest denkt dat ze onder invloed zijn van drugs, maar het geld is alsnog gevonden.