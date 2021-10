De Duitse economie zal dit jaar aanzienlijk minder sterk groeien dan eerder was verwacht door de problemen in de toeleveringsketen, zoals de chiptekorten in de auto-industrie. Dat gaan de belangrijkste economische onderzoeksinstituten in Duitsland donderdag bekendmaken, aldus bronnen tegen persbureau Reuters. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.