De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met koerswinsten geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten kwartaalresultaten van onder meer de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase. Ook kwamen er cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten die in september verder is opgelopen. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.