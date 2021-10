Jihadbruid Chadia B. (32) wordt volgens de Nederlandse overheid voorlopig niet opgehaald uit een detentiekamp in Noord-Syrië. De advocaat van de Amsterdamse eiste woensdag in een kort geding dat zij „vanwege haar unieke en erbarmelijke situatie” bij een komende repatriëringsmissie mee wordt genomen, maar de landsadvocaat liet in de Haagse rechtbank weten dat de vrouw geen plek „bovenaan de lijst” krijgt.