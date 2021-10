NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, noemt de hoge besmettingscijfers in de zorg een zorgelijke ontwikkeling. „We hebben geen blik verpleegkundigen dat we zomaar kunnen opentrekken die weer komen werken, we moeten het echt doen met de mensen die we hebben”, zegt Michel van Erp van de beroepsorganisatie.